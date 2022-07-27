Yasağa rağmen 12 metrelik tarihi surlarda 'özçekim' - Son Dakika
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Yasağa rağmen 12 metrelik tarihi surlarda 'özçekim'

27.07.2022 11:41
Yasağa rağmen 12 metrelik tarihi surlarda 'özçekim'

DİYARBAKIR'da yasağa aldırış etmeyen gençler, demir bariyerleri aşarak 12 metreyi bulan tarihi surlara çıkıp, özçekim yapıyor.

DİYARBAKIR'da yasağa aldırış etmeyen gençler, demir bariyerleri aşarak 12 metreyi bulan tarihi surlara çıkıp, özçekim yapıyor.

Diyarbakır'da uzunluğu 5 bin 200 metre olan, yüksekliği ise 10-12 metre arasında değişen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surlara çıkılması, ölümlü kazaların ardından yasaklandı. Yasak sonrası yerleştirilen uyarı tabelaları işe yaramayınca, surlara çıkan merdivenlerin önüne tel çitler çekildi. Fakat bu süreçte çitlere de zarar verildi. Çözüm için çaba harcayan yetkililer, bu kez merdivenlere insan boyunu aşan demir bariyerler yerleştirdi. Buna rağmen özellikle gençler, bu bariyerleri aşıp surlara çıkarak özçekim yapıyor. Batman'dan Diyarbakır'ı gezmeye gelen Pınar Yıldız, olup bitenleri şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Batman'dan geldik, az önce şahit olduk. Birkaç kişi buradan surlara tırmanıyorlardı. Fotoğraf çekiyorlardı. Gördük tırmanıyorlar ve en çok özçekim yaparken düşenler de oluyormuş. Bunu duyduk, üzüldük" dedi.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasağa rağmen 12 metrelik tarihi surlarda 'özçekim' - Son Dakika

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