DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN GRUBA İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN GRUBA İZİN VERİLMEDİ

20.10.2022 16:22

DİYARBAKIR'da valilik yasağına rağmen parkta toplanan aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun'un da bulunduğu grubun açıklama yapmasına polis izin vermedi.

DİYARBAKIR'da valilik yasağına rağmen parkta toplanan aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun'un da bulunduğu grubun açıklama yapmasına polis izin vermedi.

Diyarbakır Valiliği, kentte 1 günlük eylem yasağı getirildiğini belirtti. Yasağa rağmen aralarında HDP Milletvekili Remziye Tosun'un da bulunduğu grup, Bağlar ilçesinde Koşuyolu Park'ında bir araya geldi. Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı parkta toplanan gruplara uyarı yapıldı. Buna rağmen açıklama ve slogan atmak isteyen grubun etrafı polis ekiplerince kapatıldı. Polis amiri gruba, "Koşuyolu Parkı içerisindeki kitleye sesleniyorum. Bu bir polis ikazıdır. Terör örgütü propagandası amacıyla yapılan çağrılara yanıt verildiği için toplanıldığı değerlendiriliyor. Eğer ki burada bu amaçla toplanmadığınızı değerlendiriyorsanız bu ikazdan sonra alandan dağılın. Çember hattındaki sorumluyu çağırın, gerekli tebligatı yapın aksi takdirde müdahale edilecek" uyarısında bulundu. Bunun üzerine grup parktan ayrıldı. Polisin park içerisindeki önlemi ise sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
HDP'li Paylan: 'Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor?' HDP'li Paylan: 'Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor?' HDP'li Işık: 'Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor' HDP'li Işık: 'Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor'

Halkların Demokratik Partisi, Remziye Tosun, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN GRUBA İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 22:57:55. #1.13#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN GRUBA İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement