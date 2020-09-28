Korona konvoyu böyle görüntülendi - Son Dakika

Diyarbakır'da tüm yasaklara rağmen gece geç saatlerde düğün konvoyundan vazgeçilmiyor. Bazı vatandaşların konvoyda otomobil camından çıktığı tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Eylülden itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirmişti. Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu da bu doğrultuda karar alarak, kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini, düğün konvoylarını yasaklamıştı. Yasağa rağmen kent merkezinde düğün konvoyu düzenlenmeye devam ediyor. Konvoyda bazı vatandaşların otomobil camından çıkarak müziğe eşlik ettiği görüldü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

(İHA)