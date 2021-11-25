Diyarbakır'da "Yaşasın Kadın" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Yaşasın Kadın" konferansı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için "Yaşasın Kadın, Şiddet Ailede Önlenir" konferansı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için "Yaşasın Kadın, Şiddet Ailede Önlenir" konferansı düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde eğitimci ve yazar Sıtkı Aslanhan'ın katılımıyla "Yaşasın Kadın Şiddet Ailede Önlenir" konferansı düzenlendi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği konferansta Aslanhan, aile içi iletişim, aileler ve çocuklar arasındaki ilişkilerin geleceği etkilerini anlattı. Kadınlar ve erkekler arasındaki iletişimin önemini Hz. Muhammed'in hayatından örneklerle anlatan Aslanhan, doğru iletişimle aile içindeki sorunların çözülebileceğine dikkati çekti. Konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Göngür, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ve çok sayıda kadın katıldı.

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