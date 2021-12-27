"Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ve üreten ressamları buluşturduğu karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakırlı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için "Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi"ni açtı.

Kent konservatuarı sanatçılarından Ahmet Yurtsever küratörlüğünde, 40 ressam tarafından hazırlanan 100'ü aşkın eserin yer aldığı sergi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

7 Ocak 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışını Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ve sanatçılar gerçekleştirdi.

Çelik, sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sanatsal çalışmaların Diyarbakır'ın marka değerine katkı sağlaması açısından önemli bulduğunu söyledi.

Sanatçıları desteklemek için çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Çelik, sanatçıların üretimi ile şehrin markasına değer katmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çelik daha sonra katılımcılarına belgelerini takdim etti.

Görsel sanatlar öğretmeni Mehmet Emin Ateş, Diyarbakır'da yetenekli sanatçıların olduğunu ifade etti.

Sergiyi çok anlamlı bulduğunu ve bunun bir gelenek haline gelmesini istediğini belirten Ateş, Diyarbakır'ı böyle güzel çalışmalarla görmenin çok anlamlı olduğunu aktardı.

Sergide yer alan resmi ile ilgili bilgi veren Ateş, şunları kaydetti:

"Benim resmim aslında Orta Doğu'da şu anki durumu anlatan bir çalışma. Ortadoğu'nun genel anlamda bir portresini çizmeye çalıştım. Orta Doğu'daki acıların yüze yansımasını ifade etmeye çalıştım."

Sergide 3 eseri yer alan ev hanımı ve 2 çocuk annesi Leyla Esen ise hobi olarak başladığı çizimlerinin sergide yer almasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kendine güveninin arttığını belirten Esen, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı etkinliklere daha çok katılım sağlamayı istediğini kaydetti.

Sergiyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Vedat Karus, sanatçıların ürettiği eserleri bir arada görmekten mutlu olduğunu aktardı.

Sergiyi gezerken hayattan kesitleri ve şehrin yansımasını gördüğünü anlatan Karus, herkese sergiyi görmeleri tavsiyesinde bulundu.