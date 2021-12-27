Üye Girişi
"Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu

27.12.2021 12:22
"Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ve üreten ressamları buluşturduğu karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ve üreten ressamları buluşturduğu karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakırlı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için "Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi"ni açtı.

Kent konservatuarı sanatçılarından Ahmet Yurtsever küratörlüğünde, 40 ressam tarafından hazırlanan 100'ü aşkın eserin yer aldığı sergi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

7 Ocak 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışını Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ve sanatçılar gerçekleştirdi.

Çelik, sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sanatsal çalışmaların Diyarbakır'ın marka değerine katkı sağlaması açısından önemli bulduğunu söyledi.

Sanatçıları desteklemek için çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Çelik, sanatçıların üretimi ile şehrin markasına değer katmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çelik daha sonra katılımcılarına belgelerini takdim etti.

Görsel sanatlar öğretmeni Mehmet Emin Ateş, Diyarbakır'da yetenekli sanatçıların olduğunu ifade etti.

Sergiyi çok anlamlı bulduğunu ve bunun bir gelenek haline gelmesini istediğini belirten Ateş, Diyarbakır'ı böyle güzel çalışmalarla görmenin çok anlamlı olduğunu aktardı.

Sergide yer alan resmi ile ilgili bilgi veren Ateş, şunları kaydetti:

"Benim resmim aslında Orta Doğu'da şu anki durumu anlatan bir çalışma. Ortadoğu'nun genel anlamda bir portresini çizmeye çalıştım. Orta Doğu'daki acıların yüze yansımasını ifade etmeye çalıştım."

Sergide 3 eseri yer alan ev hanımı ve 2 çocuk annesi Leyla Esen ise hobi olarak başladığı çizimlerinin sergide yer almasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kendine güveninin arttığını belirten Esen, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı etkinliklere daha çok katılım sağlamayı istediğini kaydetti.

Sergiyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Vedat Karus, sanatçıların ürettiği eserleri bir arada görmekten mutlu olduğunu aktardı.

Sergiyi gezerken hayattan kesitleri ve şehrin yansımasını gördüğünü anlatan Karus, herkese sergiyi görmeleri tavsiyesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karma Resim Sergisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin         
13:35
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
13:20
İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın         
12:50
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 13:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Diyarbakır'da Yaşayan ve Üreten Ressamlar Buluşması Karma Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement