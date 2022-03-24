Diyarbakır'da "Yaşlı Çınar Korosu"ndan akranlarına müzik dinletisi - Son Dakika

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından İkinci Bahar Kıraathanesi'ne gelen 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla oluşturulan "Yaşlı Çınar Korosu", düzenlenen etkinlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) hizmet alan akranları için şarkılar seslendirdi.

İkinci Bahar Kıraathanesi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 3 ay önce kurulan, 65 yaş üstü emeklilerin yer aldığı koro Diyarbakır türkülerini seslendirdikleri müzik dinletisi sundu.

Koronun müzik eğitmeni Orhan Alkan, AA muhabirine, koroda çalışmalara 8 kişiyle başladıklarını, şu an 50 kişiyi aştıklarını belirtti.

Yaşlılarla güzel vakit geçirdiklerini, onları hayata motive etmeye çalıştıklarını dile getiren Alkan, koroda yer alanların eğlendiğini, keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

"Koro sayesinde hayata daha pozitif bakmaya başladılar." diyen Alkan, haftada 2 gün çalışma yaptıklarını, Diyarbakır türkülerini seslendirdiklerini, ilerleyen zamanlarda ilahi ve Türk sanat müziği ekibi de oluşturmak istediklerini belirtti.

"Şimdiye kadar böyle keyifli zaman geçirmedik"

Koroda yer alanlardan Hilmi Uğurel, kıraathanede çok güzel bir ortam olduğunu anlatarak, "Burası çok güzel, huzur dolu bir yer. Çok keyifli. Bu ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şaban Karaman kendilerine bu imkanı sağlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye teşekkür ederek, haftada 2 gün arkadaşlarıyla bir araya gelerek, çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmanın çok keyifli geçtiğini dile getiren Karaman, "Şimdiye kadar böyle keyifli bir zaman geçirmedik. Çok mutluyuz. Allah herkesten razı olsun, bize bu imkanı sağladıkları için. Her geçen gün sayımız artıyor. Akranlarımızla bir araya gelerek sohbet ediyor, kitap okuyor, şarkılar söylüyoruz. Evden çok burada zaman geçiriyoruz. Daha önce kahvehanelere gidiyorduk. Zamanımız verimli geçmiyordu. Burada ise çok temiz bir ortam var." diye konuştu.

"Onları büyük bir zevkle dinliyorum"

Koronun seslendirdiği şarkıları dinlemeye gelenlerden Cafer Cengiz, emekli olduğunu, İkinci Bahar Kıraathanesi'ni sık sık ziyaret ettiğini, burada koro olduğunu öğrenince daha sık gelmeye başladığını söyledi.

Cengiz, "Onları büyük bir zevkle dinliyorum. Koronun günlerini kaçırmak istemiyorum. Koroyu dinledikten sonra büyük bir keyifle eve gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Şefike Murat da 73 yaşında olduğunu, Yenişehir SYDV'den büyük destek gördüğünü, ekiplerin her hafta evini temizlediğini anlattı.

Murat, "Bugün de koroyu izledik, memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çayımızı, kahvemizi içtik, eğlendik, koroyu alkışladık. Sürekli evdeyim. Bugün buraya gelerek biraz açıldım. Bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.