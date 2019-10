Diyarbakır'da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde 130 farklı noktada, bin trafik personelinin katılımıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.



İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da bugün tüm Türkiye'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi. Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydan'ında yapılan etkinliğe Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Burada ellerinde uyarı dövizleri bulunan çocuklarla sohbet eden Vali Güzeloğlu, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yayalar için nöbette olduklarını kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Tüm Türkiye'de aynı saate olduğu gibi ilimizde de bin trafik görevlimizle, 130 noktada 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Özellikle ışıksız yaya geçitlerinde yaya geçidine adım atan vatandaşlarımızın ve yolcularımızın yaya geçinde farkındalığını artırmak, her sürücünün daha önceden başlatılmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna sunulmuş yaya geçidindeki yolcuların haklarının korunması, onların yaya geçidinde sürücüler karşısındaki güvenliğinin sağlanması ve bu bilincin oluşturulması anlamındaki çabalarda tüm Türkiye'de bugün bir farkındalık oluşturmak için alanlarda ve meydanlardayız. Bugün iki saat boyunca ilimizde ve Türkiye'de tüm yaya geçidinde trafik görevlilerimiz sürekli görev yapacak, tüm sürücülere yaya geçitlerindeki yolcularının güvenliği noktasında farkındalık oluşturulacak. Buradaki amacımız trafik kurallarında tam anlamıyla uymanın bir sorumluluk ve bilinç olarak her vatandaşımızda yerleşmesi. Buna bağlı olarak bir davranış kültürünün zenginleştirilmesi ve çocuklarımızdan ve öğrencilerimizden başlayarak her birinin gönüllü olarak trafik elçileri olmasıdır" dedi. - DİYARBAKIR