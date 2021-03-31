Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi

31.03.2021 00:44

Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi Kentte yapılan çalışmalarla yayaya araç çarpma sayısı ilk üç ayda 8'e düştü İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması Diyarbakır'da da...

Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi

Kentte yapılan çalışmalarla yayaya araç çarpma sayısı ilk üç ayda 8'e düştü

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması Diyarbakır'da da hayata geçirildi. 'Trafikte öncelik yaya geçidindir' çalışmaları kapsamında kentte ilk üç ayda yayaya araç çarpma sayısı 8'e geriledi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Önce Yaya Uygulaması' kapsamında 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi ile yayalara geçiş üstünlüğü sağlandı. Etkinliğe Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman katıldı. Vali Yardımcısı Yıldız, yaya önceliğiyle ilgili birçok etkinlik yapılarak, 2019, 2020 ve 2021 yılının ilk üç ayıyla birlikte toplamda 92 araç çarpması sonucu kazanın meydana geldiğinin ifade etti.

"İlk 3 ay içerisinde kaza sayısı 8'e düştü"

Toplumların ülkelerin ve devletlerin kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin kırmızı çizgisinin de yayaların önceliği olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Yıldız, "Bugün, Türkiye'nin 81 ilinde saat 12.00 ile 15.00 arasında 'Yayaların Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu vesile ile Diyarbakır'da da bir etkinlik düzenledik. Emniyet Müdürümüz ile Jandarma Komutanımızla, öğrencilerimizle yaya geçidinden karşıdan karşıya geçtik. Yaya şeridini, kırmızı çizgimizi çektik. Sürücülere yayaların önceliği hakkında bilgilendirme yaptık ve bu etkinliği devam ettiriyoruz. 2018 yılında karayolu trafik kanununda bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre ışıkların olmadığı bir yerde, görevlilerin olmadığı yerlerde yaya geçitlerinde öncelik hakkı yayalara verildi. 2019 yılında yaya öncelikli trafik yılı kabul edildi ve günümüze kadar yaya önceliğiyle ilgili birçok etkinlikler yapıldı. 2019 yılında Diyarbakır'da yayalara araçların çarpması sonucu 47 kaza gerçekleşti. 2020 yılında bu oran 37'ye düştü. Bu yılda ilk 3 ay içerisinde 8'e düştü. Bu ivme olumlu olarak aşağı inmekte. Ama gönlümüzde geçen, hedefimiz ve temennimiz bu rakamın sıfır olması" dedi.

Uygulamadan sonra Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, yaya kırmızı çizgisini boyadı.

Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şükrü Yaman, Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi - Son Dakika


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