DİYARBAKIR - Yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi - Son Dakika

DİYARBAKIR - Yayladan dönen keçi sürüsü karla kaplı arazide drone ile görüntülendi
24.01.2021 11:03
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 bin 800 rakımlı yayladan dönen keçi sürüsünün, kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların yamacında ilerleyişi kartpostallık görüntü oluşturdu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 bin 800 rakımlı yayladan dönen keçi sürüsünün, kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların yamacında ilerleyişi kartpostallık görüntü oluşturdu.
Aralık ve ocak ayında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte hayvanlarını yayla ve merada otlatan besiciler, etkili olan kar nedeniyle sürüleriyle köylere dönüş yolculuğuna geçti.
Kulp ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvacık köyü yakınındaki 2 bin 800 rakımlı Tosun Tepe yaylalarında keçi sürüsü drone ile görüntülendi. Karlı dağların yamaçlarını kullanarak dönüş yoluna geçen sürüdeki keçilerin tek sıra ilerleyişi ilginç görüntü oluşturdu.
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