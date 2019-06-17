Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı
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Diyarbakır'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı

1 saat önce

Diyarbakır'da öğrencilere yönelik düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursları başladı.

Diyarbakır'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı, System.String[]
Diyarbakır'da öğrencilere yönelik düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursları başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla gerçekleştirilen, 9 Ağustos'a kadar sürecek kurslarda çocuklar yaz boyunca Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek.
Geçen yıl bin 362'si cami, 209'u Kur'an kursu 2 bin 24 merkezde 3 bin 257 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi gözetiminde yaklaşık 65 bin öğrencinin Kur'an öğrendiği kentte, hedef bu yılda binlerce çocuğa ulaşmak.
Sur sokaklarında çocuk sesleri yankılandı
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Ahsen Kur'an Kursu'na kayıtlı çocuklar ilk günün heyecanıyla kursa gelmenin mutluluğunu yaşadı.
İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla çocukların 2 ay boyunca bu kurslara devam edeceğini söyledi.
Geçen yıl 65 bine yakın öğrencinin Kur'an-ı öğrenmek için kurslara geldiğini ifade eden Koç, bu yıl hedeflerini bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu belirtti.
Koç, çocuklara İslam, inanç, ibadet ve ahlak konularında bilgi aktaracaklarını dile getirerek, belirlenen yerler dışında talep olması durumunda Kur'an kursu açmaya hazır olduklarını kaydetti.
"Bütün çocuklarımızı, velilerimizi Kur'an kurslarımıza, camilerimize davet ediyoruz." diyen Koç, "Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanmış tertemiz bir nesil yetiştirmenin hedefinde ve derdindeyiz. Kur'an-ı Kerim ile namazla uğraşan, gençliğini Allah'a ibadet ve itaat yolunda değerlendiren gençlerimiz aklınıza gelebilecek birçok kötülükten, yanlış yoldan inşallah bu ibadetlerle uzak durabileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Kursa katılan 7. sınıf öğrencisi Avşin Nur Şenol, din ve ahlakı doğru öğrenmek için kursa geldiğini anlatarak, mutlu olduğunu söyledi.
Şenol, "Buraya geldiğimizde sadece Kur'an-ı Kerim değil din ve ahlaki bilgileri de öğreniyoruz. Kursumuzu ve hocalarımızı çok seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
7. sınıf öğrencisi Elif Uyan da kursta Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra namaz kılmayı da öğreneceğini belirtti.
Din eğitimi dışında oyunlar da oynadıklarını anlatan Uyan, "Burası çok güzel, herkese tavsiye ederim. Dinimizi öğrenmek çok güzel bir şey." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:36 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır
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