Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı

13.06.2022 15:28
Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yaza İnat Başlıyor Sanat" sloganıyla 16 dalda açtığı yaz kurslarına kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yaza İnat Başlıyor Sanat" sloganıyla 16 dalda açtığı yaz kurslarına kayıtlar başladı.

Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Konservatuarı, vatandaşlara yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarında 16 branşta ücretsiz yaz dönemi sanat kursu açtı.

Kurslarda, alanında uzman eğitmenler vatandaşlara bağlama, ses, gitar, çello, halk oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ney eğtimi eğitimi verecek.

Bugün başvuruları başlayan ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği kurslar için kayıt 23 Haziran'da sona erecek.

Kursların 27 Haziran'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlaması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement