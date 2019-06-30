Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yaz spor okulları açıldı
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Diyarbakır'da yaz spor okulları açıldı

1 saat önce

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarının resmi açılış töreni yapıldı.

Diyarbakır'da yaz spor okulları açıldı, System.String[]
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarının resmi açılış töreni yapıldı.

30 branşta yaklaşık 20 bin sporcunun eğitim göreceği yaz spor okullarının açılış töreni, Şehit Halit Gülser Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Törene, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Şube Başkanı Remzi Dayan, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Akın Erim, antrenörler, sporcular ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda veli katıldı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdür İl Müdürü Mehmet Demir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hedef kitlelerinin çocuklar ve gençler olduğunu söyledi. Demir, "Etkili bir spor eğitim alan öğrencilerin okul başarılarının arttığı, sosyal alanlarda daha özgüvenli olduğu ve uzun dönem hedeflerine güçlü bir şekilde odaklandığı herkes tarafından bilinmektedir. İşte bu bilinçle, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her sene bir bütün halinde çalışarak hizmet vermekteyiz. Yaz okullarımızda geçen yıl yakaladığımız başarı grafiğini bu sene artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda eğitmenlerimize büyük görevler düşüyor. Eğitmenlerimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza gereken ilgi ve alakayı göstereceklerdir. Onlara bu konuda güveniyor ve inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tekvando ve halk oyunları ekipleri yaptıkları gösteri ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Mehmet Demir, Diyarbakır, Spor
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