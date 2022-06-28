Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz yaz spor okullarını açtı.
Yaz okullarında atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, tekvando, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler verilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde gerçekleşecek eğitimlere katılmak isteyenler, Talaytepe Spor Kompleksinde yer alan Spor Şube Müdürlüğünde kayıt yapabilecek.
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