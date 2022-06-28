Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz yaz spor okullarını açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı - Son Dakika

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