Diyarbakır'da yazar ve ney Sanatçısı Hakan Mengüç okurlarıyla buluştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da yazar ve ney Sanatçısı Hakan Mengüç okurlarıyla buluştu

15.03.2022 16:25
Diyarbakır'da yazar ve ney Sanatçısı Hakan Mengüç okurlarıyla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen söyleşiye katılan yazar ve ney sanatçısı Hakan Mengüç okurlarıyla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen söyleşiye katılan yazar ve ney sanatçısı Hakan Mengüç okurlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu"nda Diyarbakırlılara etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen söyleşide Mengüç, tasavvuf felsefesi ile aşk ve nihilizm konularında bilgilendirme yaptı, Mevlana ve Şems, Aşık Veysel ve Neyzen Tevfik'ten çeşitli hikayeler anlattı.

İlgiden memnun olduğunu belirten Mengüç, şöyle konuştu:

"Bugün salonun dolu olması ve Diyarbakırlıların bizi yalnız bırakmaması beni çok mutlu etti. Zaten Diyarbakır'dan hep mesajlar alıyorduk. Büyükşehir Belediyesi de bizi çok güzel misafir etti ve bize çok güzel bir ortam sağladı. Buradan çok büyük bir huzurla ayrılıyorum. Diyarbakır'a çok geldim ve her seferinde de aynı heyecanla geliyorum."

Söyleşi sonunda yazar Mengüç katılımcılar için kitabını imzaladı.

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Feqiye Teyran, Neyzen Tevfik, Hakan Mengüç, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yazar ve ney Sanatçısı Hakan Mengüç okurlarıyla buluştu - Son Dakika


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