Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yemen Yararına Kermes

Diyarbakır'da Yemen Yararına Kermes

1 saat önce

Diyarbakır'da Bilgi ve Erdem Vakfı Kadın Komisyonunca Yemen'deki mazlumlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Diyarbakır'da Yemen Yararına Kermes, System.String[]
Diyarbakır'da Bilgi ve Erdem Vakfı Kadın Komisyonunca Yemen'deki mazlumlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Bilgi ve Erdem Vakfınca Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu önünde gerçekleştirilen kermeste, ekonomik sıkıntıların yaşandığı Yemen'deki insanlık dramına dikkat çekildi.

Komisyon üyesi Feyza Kübra Karaoğlu, yaptığı açıklamada, her cuma Suriye ve Yemen'de yaşayan mazlumlar için kermes düzenlediklerini söyledi.

Açlıktan, savaştan ve hastalıktan neredeyse her gün ölümlerin yaşandığı Yemen için hayırseverlerin yardımıyla her hafta kermes düzenlediklerini dile getiren Karaoğlu, kermesten elde edilecek gelirin Yemen'e gönderileceğini bildirdi.

Kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA

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