Diyarbakır'da Yemen Yararına Kermes

Diyarbakır
'da Bilgi ve Erdem Vakfı Kadın Komisyonunca Yemen
'deki mazlumlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.
Bilgi ve Erdem Vakfınca Selahaddin Eyyubi
Konferans Salonu önünde gerçekleştirilen kermeste, ekonomik sıkıntıların yaşandığı Yemen'deki insanlık dramına dikkat çekildi.
Komisyon üyesi Feyza Kübra Karaoğlu, yaptığı açıklamada, her cuma Suriye
ve Yemen'de yaşayan mazlumlar için kermes düzenlediklerini söyledi.
Açlıktan, savaştan ve hastalıktan neredeyse her gün ölümlerin yaşandığı Yemen için hayırseverlerin yardımıyla her hafta kermes düzenlediklerini dile getiren Karaoğlu, kermesten elde edilecek gelirin Yemen'e gönderileceğini bildirdi.
Kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.