DİYARBAKIR'DA YENİ SEVGİLİ, ESKİ SEVGİLİYİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA YENİ SEVGİLİ, ESKİ SEVGİLİYİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

18.10.2022 22:53

DİYARBAKIR'da bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin evinin önünde hakaretler yağdırıp, çevreyi rahatsız eden M.K. adlı erkek, iddiaya göre kısa süre sonra olay yerine gelen ve kadının yeni erkek arkadaşı olduğu öğrenilen F.T. tarafından pompalı tüfekli saldıra yaralandı.

DİYARBAKIR'da bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin evinin önünde hakaretler yağdırıp, çevreyi rahatsız eden M.K. adlı erkek, iddiaya göre kısa süre sonra olay yerine gelen ve kadının yeni erkek arkadaşı olduğu öğrenilen F.T. tarafından pompalı tüfekli saldıra yaralandı. Ayağından yaralanan M.K., hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre binada oturan ve ismi öğrenilemeyen genç bir kadının eski sevgilisi M.K., apartmanın önüne geldi. Burada bir süre bağıran M.K., genç kadının ve çevredekilerin uyarılara rağmen bölgeden ayrılmadı. İddiaya göre genç kadın, durumu yeni erkek arkadaşı F.T.?ye bildirdi. Binanın önüne gelen F.T., tartıştığı M.K.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

M.K., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.K.?nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye gelen motosikletli yunus timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede yaptıkları çalışma ile şüpheli F.T.?yi saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Kuruluş Osman 101. Bölüm 2. Fragmanı | 'Gayri meydan bizimdir' Kuruluş Osman 101. Bölüm 2. Fragmanı | 'Gayri meydan bizimdir' Bu köyde her yıl şehitler için lokma dökülüp aşure dağıtılıyor Bu köyde her yıl şehitler için lokma dökülüp aşure dağıtılıyor
Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA YENİ SEVGİLİ, ESKİ SEVGİLİYİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 05:01:00. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA YENİ SEVGİLİ, ESKİ SEVGİLİYİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement