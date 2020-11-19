Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Hanımevi Millet Kıraathanesi hizmete girdi - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi, kadınların doğum günü partisi, kitap okuma, gün ve sohbet gerçekleştirebilecekleri Hanımevi Millet Kıraathanesi'ni hizmete açtı.

Yenişehir Belediyesi tarafından kadınların, dinlenme, kitap okuma, doğum günü, sohbet, gün ve toplantılarını gerçekleştireceği Hanımevi Millet Kıraathanesi hizmete girdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, kıraathanede Kovid-19 salgını süresince kadınların kendi aralarında evlerde bir araya gelmelerini engellemek amacıyla evlerde kutlanan doğum günü partisi, gün ve sohbetlerin sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilerek kontrol altında gerçekleşeceğini söyledi.

Her şeyin ücretsiz olduğu Hanımevi Millet Kıraathanesi'nden tüm Yenişehirli kadınların yararlanacağını kaydeden Beşikçi, şöyle devam etti:

"Hanımevi Millet Kıraathanemizi pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerine başlattık. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte Aziziye Mahallemizde Hanımevi Millet Kıraathanesi faaliyetine başlayacaktır. Buraya gelen hanımlarımız para harcamayacağı gibi inşallah para da kazanacaklar. Hanımlarımızın hazırladıkları ürünleri satın alarak sosyal tesislerimizde de kullanacağız. Kooperatifleşmeyi sağlayarak üretimhaneler, pastaneler açmaları konularında kendilerine hibe programları sağlayacağız. Zaman içerisinde özel işletmelerine sahip olabilme imkanı vereceğiz."