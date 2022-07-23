Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak

23.07.2022 18:47
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak

Yenişehir Belediyesince Dokuzçeltik Mahallesi'nde 17 bin 500 metrekare alan üzerinde lavanta parkı yapacak.

Yenişehir Belediyesince Dokuzçeltik Mahallesi'nde 17 bin 500 metrekare alan üzerinde lavanta parkı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerince ekolojik turizme katkı sunmak ve kadın üreticileri destelemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Polat, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile yapılacak parkın ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını belirtti.

Parkta 30 bin lavanta çiçeğinin olacağını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Lavanta bahçemizin manzarasını izlemek isteyenler için kafeterya, dinlenme alanları, fotoğraf çekim noktaları, gezinti yolları, lavanta büfesi ve meydanı inşa edeceğiz. Parkımızda istihdam edeceğimiz kadın üreticilerimiz, lavanta çiçeklerimizle gelin çiçeği ve tacı yaparak gelecek olan ziyaretçilerimize satış yapabilme imkanı bulacaklar."

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Kaynak: AA

Özgür Polat, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak - Son Dakika
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