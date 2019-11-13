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Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı
6 saat önce
Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandıDİYARBAKIR - Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:54 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı. Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri alırken detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.
Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.
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