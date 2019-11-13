Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı - Son Dakika

Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı

6 saat önce

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı.

Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı, System.String[]

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı. Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri alırken detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.


Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:53 Kaynak: İHA
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