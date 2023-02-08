Depremde yakınlarını kaybeden vatandaştan Bakan Bozdağ'a tepki: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetlerimiz işleme konmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaştan Bakan Bozdağ'a tepki: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetlerimiz işleme konmadı

08.02.2023 15:01

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da yıkılan "Diyar Galeria" sitesinin altındaki market nedeniyle kolonlarının kesildiği ileri sürüldü. İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı karşılarında gören vatandaşlar, yaşanan duruma isyan ederek "İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" dedi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşlarımız için zamanla yarış devam ediyor.

"MARKETLERİN KOLONLARINI KESTİLER"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremden en fazla etkilenen illerimizden biri olan Diyarbakır'da açıklama yaptığı sırada bir vatandaş "Bakanım sizinle görüşmek istiyoruz. İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" dedi..

TEPKİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Vatandaşın bu sözleri karşısında şaşırdığı gözlenen Bakan Bozdağ, "Ben geliyorum" dedi ve vatandaşların yanına doğru yürüdü.

YORUMLAR (3)
  • Ferdi dayfur: Her yerde o kolon kesme muhabbeti var ülkeyi komple tarasan her yerden bu tip eksiltmeler var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Şikayet karakola yada adliyeye yapılır ordaki görevliler hakim savcıya bildirir onlarda gerekeni yapar savcı adalet bakanını arayıp şöyle bir şikayet var ne yapalım diye sormaz Cevap Yaz 26 95 Yayından Kaldır
500
AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı Depremden etkilenen Kayseri'de bazı vatandaşlar evlerine geçti Depremden etkilenen Kayseri'de bazı vatandaşlar evlerine geçti Eyüpsultan Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde Eyüpsultan Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde yakınlarını kaybeden vatandaştan Bakan Bozdağ'a tepki: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetlerimiz işleme konmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Depreme evinde yakalanan Arda Ayten korku dolu anları anlattı: Üzerime dolap düştü
15:59 AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı
15:36 Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti
15:06 Depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı kamerada
15:25 Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi
12:41 Madencinin enkaz altındaki küçük kızla diyaloğu duygulandırdı: Seni kurtaracağız kızım
15:19 "Türkiye depremde 3 metre kaydı" diyen Kandilli Rasathanesi Müdürü'nü haklı çıkartan görüntü
15:16 Deprem felaketi sonrası Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı! Yazılı onay süreci bekleniyor
15:10 Deprem felaketinin ardından Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı
13:08 Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 16:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde yakınlarını kaybeden vatandaştan Bakan Bozdağ'a tepki: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetlerimiz işleme konmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement