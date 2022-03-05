DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen "mobil konkasör" tanıtıldı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen "mobil konkasör" tanıtıldı

05.03.2022 15:43

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada imal edilen mobil konkasörün tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada imal edilen mobil konkasörün tanıtımı yapıldı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 63 firmanın katılımıyla açılan 10. Mezopotamya İnşaat Fuarı devam ediyor.

Fuarda, Diyarbakır OSB'de kurulu bir fabrikada yerli malzemelerle imal edilen mobil konkasör tanıtıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, burada yaptığı konuşmada, kent olarak tarım, tekstil ve makinede rekabet edebilecek güçte olduklarını söyledi.

Kentin yatırım altyapısı geliştikçe üretimin arttığını, dünya standartlarında üretim yapıldığını belirten Kaya, "Bu makinenin kullanımının artmasının kentimizin hem tarım hem de inşaat sektörüne önemli katkıları olacaktır." dedi.

Mobil konkasörü üreten Diçelik Makina'nın sahibi Ali Çelik de 2006'da OSB'de faaliyete başladıklarını ve 2011'de çelik döküm tesisi kurduklarını dile getirdi.

Geçen yıl yapımına başladıkları mobil konkasörü bu yıl tamamladıklarını söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Makine yapımında kullandığımız malzemelerin tümü yerli. Hepsi Türkiye'de imal edilmiş malzemeler. Bu makine bizim ilk makinemiz. Altyapımızı oluşturduk, makineleri hem sabit hem mobil olacak şekilde üreteceğiz. Bir Diyarbakırlı olarak inşallah sürekli kentimize yatırım yapacağız. Mobil makinemiz Doğu ve Güneydoğu'da yapılan ilk üretimdir. Hedefimiz, hem iç piyasada satış yapmak hem de ihracat yapmak. Çünkü, Türki Cumhuriyetlere, Avrupa'ya, Irak, İran'a bu makinelerden çok ihracat yapılıyor."

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerli malzemelerle üretilen mobil konkasör tanıtıldı

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Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, İnşaat, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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