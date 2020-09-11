"Yeşil kuşak" sevinci - Son Dakika

Diyarbakır'da kurulacak millet bahçesine 45 bin metrekarelik alanın daha eklenmesi, yeşil alana özlem duyan kent sakinlerini sevindirdi.

Diyarbakır bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ile tarihi surların arasında yer alan 150 dönüm alanda 24 milyon lira kaynakla kurulan kentin ilk millet bahçesine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski statların bulunduğu alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca millet bahçesine dönüştürülmesi için verdiği talimat üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki eski stadyumun 55 dönümlük alanının Yenişehir Millet Bahçesi şeklinde düzenlemesi için de harekete geçildi.

Bu alanda başlatılan çalışmalar sürerken bir müjde de dün kentte temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Karaismailoğlu'nun Karayolları Bölge Müdürlüğü ile lojman ve misafirhanesi, Anıt Park, Sümerpark ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün bitişiğindeki caminin bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı millet bahçesine ilave ederek, Diyarbakır halkına hediye edeceklerini açıklaması kentte heyecan uyandırdı.

Böylece 36 milyon 330 bin lira bedelle ihalesi yapılan, içerisinde millet kıraathanesi, kitapçılar çarşısı, 386 araçlık otopark, 2 seyir balkonu, basketbol- voleybol sahaları, 900 metre uzunluğunda bisiklet ve koşu parkuru, geri dönüşüm parkı, sera, ahşap ve çim seyir basamakları, çok amaçlı etkinlik alanı, yansıtma oyun ve su bitkileri havuzu, kültür ve fizik alanının bulunacağı 55 bin metrekarelik alan 100 bin metrekareye ulaşacak.

Diyarbakır'da, ihtiyaç duyulan geniş bir yeşil alana kavuşacak olmanın mutluluğu yaşanıyor.

"Böyle bir projenin düşünülmesi yerinde bir karar"

Vatandaşlardan Telhan Aslan, AA muhabirine, ilçede yürüyüş yapabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri yeşil alan sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Bu durumun yeni yerleşim yerlerinde kısmen çözüldüğünü dile getiren Aslan, Yenişehir ilçesinde böyle bir yeşil alana ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Aslan, "Böyle bir projenin düşünülmesi yerinde bir karar. Umarım Diyarbakır halkı en yakın zamanda bu yeşil alana kavuşur ve nefes alır. Bu güzel bir müjde. Diyarbakır sıcak bir kent. Böyle bir mekanın oluşmasıyla insanlar, doğayla, yeşille, ağaçlarla iç içe olacak, daha rahat nefes alacaklar. İnsanlar için yeşillik olmazsa olmazdır." dedi.

Kentte daha önce de bir millet bahçesi yapıldığını hatırlatan Aslan, orada da yeşil ile iç içe zaman geçirdiklerini belirtti.

"Bakanımıza teşekkür ederiz"

Fatma Karakaş, Millet Bahçesine ek olarak düşünülen bölgede daha önce yeşil alan sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

"Beton yapılardan kurtulmuş olacağız" ifadesini kullanan Karakaş, "Yeşil alana sahip olacağız. Bunun için Bakanımıza teşekkür ederiz. Proje hayata geçtiği zaman daha rahat nefes alacağız, yeşil alanda yürümek daha güzel olacak. İnşallah buna benzer projelerin devamını bekliyoruz." dedi.

"Diyarbakır yeni bir kent olacak"

Abdurrahman Acar müjdeden sevinç duyduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesinde park sıkıntısı yaşandığını dile getiren Acar, "Bu proje yapılırsa Diyarbakır değişecek, yeni bir kent olacak. Çok seviniyoruz. Eskiden burada gölgelik, benim gibi yaşlı birinin 10 dakika dinlenebileceği bir yer yoktu. Proje hayata geçerse çok şey değişecek. Dünya yeşil alanla, suyla değişir." diye konuştu.