Depremde 137 kişinin can verdiği 2 bina, ruhsatsız ve kaçak çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde 137 kişinin can verdiği 2 bina, ruhsatsız ve kaçak çıktı

Son Güncelleme: 13.08.2023 18:53

Diyarbakır'da 6 Şubat merkezli depremlerde toplam 137 kişinin hayatını kaybettiği 2 apartmana ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda; binaların ruhsatsız ve projesiz inşa edildiği, malzeme yetersizliği ve işçilik hataları nedeniyle yıkıldığı vurgulandı. Rapor, soruşturma dosyasına eklendi.

Diyarbakır'da 6 Şubat merkezli depremlerde toplam 137 kişinin hayatını kaybettiği 2 apartmana ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda; binaların ruhsatsız ve projesiz inşa edildiği, söz konusu yapıların malzeme yetersizliği ve işçilik hataları nedeniyle yıkıldığı vurgulandı.

İKİ APARTMANDA 137 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş, 7 apartmanda 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 1 cumhuriyet başsavcısı vekili ile 3 savcı görev aldı. Savcılığın kapsamlı bir rapor talebi sonrası İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, 99 kişinin hayatını kaybettiği Hisami ile 38 kişinin yaşamını yitirdiği Dündar apartmanlarıyla ilgili incelemelerini tamamlayarak, rapor hazırladı. Rapor soruşturma dosyasına eklendi.

Depremde 137 kişiye mezar olan iki bina ruhsatsız ve kaçak çıktı

"TAŞIYICI SİSTEME MÜDAHALE SONUCUNDA YIKILMIŞ"

Hisami Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, binanın ruhsatsız ve kaçak olarak 1990 yılında yapıldığı ve 2007'de imar planına alındığı belirtilerek, "Hisami Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz şekilde kolonlarda mantolama yapılarak, taşıyıcı sisteme müdahale yapılması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ile bina müteahhidinin işi bıraktıktan sonra işi tamamlayanların, binanın bazı kolanlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına müsaade ederek gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır" denildi.

Depremde 137 kişiye mezar olan iki bina ruhsatsız ve kaçak çıktı

İKİNCİ APARTMAN DA KAÇAK

Dündar Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda da binanın kaçak olarak inşa edildiği, 2010 yılında imar planına alındığı kaydedildi. Raporda, binada 2013 ve 2014 yıllarında 2 kez yangın çıktığı, yangından etkilenip etkilenmediği araştırılmadan binanın kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, "Dündar Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidinin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına, kullanılmasına müsaade eden ve gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 137 kişinin can verdiği 2 bina, ruhsatsız ve kaçak çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:12 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:08 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:01 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:56 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:58 Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:54 Gabar Dağı'ndan aldıkları ham petrolü suyla değiştirip satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:29 Zonguldak'ta annesini ve anneannesini baltayla öldüren kadının cinayet sırasında sela okumuş
19:25 Kan donduran baltalı cinayette tüyler ürperten sela ve tekbir detayı
18:33 Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimarın diploma detayı kahretti
18:31 Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 20:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde 137 kişinin can verdiği 2 bina, ruhsatsız ve kaçak çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement