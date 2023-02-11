Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

11.02.2023 08:43

Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

DİYARBAKIR - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı - Son Dakika

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