89 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Savunmasıysa duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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89 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Savunmasıysa duyanları şaşkına çevirdi

13.04.2023 15:41

Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı. Eser ifadesinde, "Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı. Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü olarak yıkıldı.

"OLASI KASTLA ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yıkılan sitede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eser, çıkarıldığı mahkemece 'Olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Kendini bu sözlerle savundu

"DİYARBAKIR'IN BÖYLE BİR YAPIYA İHTİYACI VARDI"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Eser'in mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını söyleyen Eser, "Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler. Bu işin yapımı konusunda bir inşaat firması ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım. Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Küçük dükkanlar birleştirilmiş. Projede iş yerleri pasaj şeklindeydi. Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi" dedi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Kendini bu sözlerle savundu

"O DÖNEM ŞANTİYE ŞEFİ BULUNDURULMA ZORUNLULUĞU YOKTU"

Eser, inşaatı devraldığında arsanın tamamında temel atıldığını kaydederek, şunları söyledi: "Pompa yüksekliği yeterli gelmediği için kum firmalarından aldığımız kumu mikser makinaları ile karıştırıp o şekilde yaptık. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu yoktu. Dış cephe kısmını beğenmediğim için değişiklik yaptım. Değişikliğin ruhsata işlenip işlenmediğini, mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamıyorum."

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Kendini bu sözlerle savundu

KENT GENELİNDE 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 89 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Savunmasıysa duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 89 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Galeria Sitesi müteahhidi tutuklandı! Savunmasıysa duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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