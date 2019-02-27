Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Boşaltılıyor

Diyarbakır'da Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Boşaltılıyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi olan 7 katlı bir bina, boşaltılmaya başlandı.

Diyarbakır'da Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Boşaltılıyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi olan 7 katlı bir bina, boşaltılmaya başlandı.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691. sokakta bulunan bir bina, yıkılma tehlikesi oluşturduğundan dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce boşaltılma kararı alındı. 7 kat 35 daireden oluşan Dilan apartmanında oturan vatandaşlar, boşaltılma kararının ardından evlerindeki eşyaları taşımaya başladı.

Yıkılma tehlikesi yaşayan binanın bir an önce boşaltılması gerektiği çağrısına kulak verdiklerini dile getiren bina sakinlerinden Hasan Kutlay, apar topar binayı boşaltmaya başladıklarını söyledi. Kutay, "Binanın kolonlarının hasarlı olduğunu gördük. Belediyeye haber verdik, onlarda gelip kontrol ettiler. Hasarlı olduğu tespit edilince, bir an önce boşaltılması gerektiğini söylediler. Bizde bugün boşaltmaya çalışıyoruz. Mecbur bir ev bulduk oraya taşınacağız. 18 ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira ödenecek" dedi.

"Yarın saat 08.00'a kadar müddet"

Tahliyesi devam eden binada oturan Şehmuz Aksa ise polislerin dün gece evlerine geldiğini ve yarın sabah 08.00'e kadar evlerinin boşaltmaları gerektiğini bilgisini kendilerine verdiklerini söyledi. Aksa, "Binanın deposu 2 yıldır kapalı olduğu için Polis Okulu patlamasından etkilenmiş ve kimse farkına varmamış. Gece saatlerinde polisler gelip evi boşaltmamızı istedi, yarın sabah saat 08.00'e kadar müddet verdiler. Biz daha ev bulamadık, dört bir yandan binayı boşaltıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

5 Nisan, Bağlar, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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