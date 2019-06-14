Diyarbakır'da yıl sonu sergisi

Diyarbakır
Aile Destek Merkezi (ADEM) öncülüğünde hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı. Kayapınar
Kültür Merkezinde kursiyerlerin yıl içinde üretikleri el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Vali Hasan Basri Güzeloğlu
'nun eşi Ayşe Güzeloğlu
tarafından yapıldı.
Yöresel kilim, giyim, trikotaj, iğne oyası, örgüler, ahşap boyama, vitray çalışmaları ve kale maketi gibi ürünlerin yer aldığı sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Güzeloğlu, kadınların birbirinden güzel ürünler elde ettiğini belirtti.