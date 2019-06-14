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Diyarbakır'da yıl sonu sergisi

42 dakika önce

Diyarbakır Aile Destek Merkezi (ADEM) öncülüğünde hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Diyarbakır'da yıl sonu sergisi, System.String[]
Diyarbakır Aile Destek Merkezi (ADEM) öncülüğünde hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.
Kayapınar Kültür Merkezinde kursiyerlerin yıl içinde üretikleri el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu tarafından yapıldı.
Yöresel kilim, giyim, trikotaj, iğne oyası, örgüler, ahşap boyama, vitray çalışmaları ve kale maketi gibi ürünlerin yer aldığı sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Güzeloğlu, kadınların birbirinden güzel ürünler elde ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Ayşe Güzeloğlu, Basri Güzeloğlu, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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