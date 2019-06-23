Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi

1 saat önce

Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki çiftleşme dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.

Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki çiftleşme dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.
Eğil ilçesinde tarlalarını sulayan çiftçiler, su kanalında boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler iki yılanın su üzerinde çiftleşme dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı kaydeden çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
su, diyarbakır, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü Karadeniz'de suyun ısısı aniden yükseldi! Uzmanlardan açıklama geldi 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı Başarılı oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]