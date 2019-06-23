Diyarbakır'da yılanların dansı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
'ın Eğil
ilçesinde yılanların su kanalındaki dansı çiftçiler tarafından görüntülendi. Eğil ilçesinde tarlalarını sulayan çiftçiler, su kanalında boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın su üzerindeki dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
(Rıdvan Kılıç - Hasan Gündüz/İHA)
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