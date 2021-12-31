DİYARBAKIR'DA YILBAŞI ÖNCESİ 'KAÇAK İÇKİ' DENETİMİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da yılbaşı öncesi eğlence merkezleri ile alkol satışı yapan marketler denetlendi. Ekipler, 'kaçak içki' satışı yapılmaması yönünde mekan ve dükkan sahiplerini uyardı.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi 'kaçak içki' denetimi yaptı. Ekipler, Ofis, Şehitlik ve Dağkapı semtindeki eğlence merkezleri ile alkol satışı zaman market ve mekanlara eş zamanlı baskın düzenledi. Raflardaki alkollü içkiler, bandrol okuma cihazı (SICPA) ile okutulup, kontrol edildi. Ayrıca iş yeri ve mekanlarda alkol ruhsatı olup olmadığı incelendi. Gece yarısına kadar süren denetimlerde ekipler, alkollü mekan sahiplerine 'kaçak içki' satışı yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.