Diyarbakır'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 10 Aralık'ta Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iş yeri ile araçta yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon liranın sahibi aranıyor Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
16:40 "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" Ödülü 3S Firuze Konakları'nın oldu. - Son Dakika Haber
16:38 CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
16:36 Prof. Dr. Levent Eraslan'dan "Dijital Yayınların Güvenirliği" söyleşisi - Son Dakika Haber
16:33 Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika Haber
16:32 Beyoğlu'nda yangın paniği - Son Dakika Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]