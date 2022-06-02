Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü

02.06.2022 19:23
Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye 6 kilometre mesafede bulunan Köseli köyü mevkiinde pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, arkadaşları tarafından 2 kilometre mesafede bulunan Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü - Son Dakika


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