Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye 6 kilometre mesafede bulunan Köseli köyü mevkiinde pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, arkadaşları tarafından 2 kilometre mesafede bulunan Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DİYARBAKIR