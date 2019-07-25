Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yıldırım düşen cami minaresi yakılıp yenisi yapılıyor
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Diyarbakır'da yıldırım düşen cami minaresi yakılıp yenisi yapılıyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz yıl yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Sümer Cami minaresi yıkılarak yenisi yapılmaya başlandı.

Diyarbakır'da yıldırım düşen cami minaresi yakılıp yenisi yapılıyor, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz yıl yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Sümer Cami minaresi yıkılarak yenisi yapılmaya başlandı.

Diyarbakır'da 4 Haziran 2018 tarihinden yıldırım çarpması sonucu bir minaresinin şerefe bölümünün parçalandığı merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'ndaki Sümer Camisinde onarım çalışmaları başlatıldı. Minarenin yıkılma tehlikesi olan bölümünün tehlike arz etmeyen bir duruma getirilmesinin ardından tamamen yıkıldıktan sonra minare yenisi yapılmaya başlandı. Aslına uygun bir şekilde yapılan minarenin bitiminin ardından diğer minaresinin de onarılacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
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