Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı

04.06.2022 11:41
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı

DİYARBAKIR'da 2022 yılının ilk 5 ayında polisin yaptığı denetimlerde 500 kaçak göçmen ile 105 organizatör yakalandı.

DİYARBAKIR'da 2022 yılının ilk 5 ayında polisin yaptığı denetimlerde 500 kaçak göçmen ile 105 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzman polislerden oluşan ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Elazığ, Şanlıurfa ve Silvan kara yollarında uygulama yapıyor. Araçları tek tek arayan ekipler, gece görüş ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da kente giriş ve çıkışları izliyor.

Ekipler, 2022 yılının ilk 5 ayında farklı ülkelerden 500 kaçak göçmeni yakaladı. Bu uygulamalar sırasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 105 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 105 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.

Bu arada, bir kaçak göçmenin yakalanması ise DHA kamerasına yansıdı. Durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu bir kişinin incelenen kimliğinin sahte olduğu tespit edildi. Kaçak göçmen, polis ekiplerince emniyete götürüldü.


Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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