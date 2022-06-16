Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

Öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18-19 Haziran'da toplu taşıma araçları tam kapasiteyle çalışacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS dolayısıyla toplu taşıma araçlarında öğrencileri ücretsiz hizmet verme kararı alındı.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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