Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

16.06.2022 13:20
Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS dolayısıyla toplu taşıma araçlarında öğrencileri ücretsiz hizmet verme kararı alındı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği öğrencilerin toplu taşıma araçlarına binişlerinde sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18-19 Haziran'da toplu taşıma araçları tam kapasiteyle çalışacak.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da YKS için gürültü uyarısı yapıldı Diyarbakır'da YKS için gürültü uyarısı yapıldı Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement