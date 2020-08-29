Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarının içine saklanan 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesinin Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta kimlik kontrolü yapılırken ayaklarının önünde 2 yoğurt bakracı bulunan A.T. tedirgin hareketler sergiledi. Bunun üzerine arama yapan ekipler, yoğurt üzerinde bulunması gereken kaymak yerine havlu kağıt peçete olduğu ve kaymak görüntüsü verildiğini tespit etti.

Aramada, bakraçlarda 2 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilecek.