Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

01.08.2023 23:28

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir araçtan çıkan grup, 4 sağlık çalışanını bıçakladı. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önünü kesen minibüsten inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırarak 4 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hastayı hastaneye bıraktıktan sonra istasyona dönen 112 personelleri, trafikte saldırıya uğradı. Otomobille ambulansın önünü kesen saldırganlar, sağlık çalışanlarını bıçaklayıp darbetti. Polis, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

OTOMOBİLLE AMBULANSI TACİZ ETTİLER

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı. Seyir halinde olan ambulans; kendilerine yol vermediği gerekçesiyle 34 UH 2729 ve 21 ADC 179 plakalı otomobil içerisinde bulunan grup tarafından taciz edildi.

Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BIÇAKLAYIP DARBETTİLER

Otomobille ambulansın önünü kesen kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Olayda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe alırken, burnu kırıldı, Ş.Ö.'nin ise bıçaklı saldırı sonucunda kolunda kesik oluştu. Kadın sağlık çalışanı E.D. ile stajyer öğrenci V.T. de darbedildi.

Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonrası olay yerine gelen bir başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlık personelleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30 dikiş, Z.E.'nin ise başına 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

"4 YARALIMIZ VAR"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırıya tepki gösterdi. Açıklama yapan Ensarioğlu, hastayı Gazi Yaşargil Eğitim Araştırması'na bıraktıktan sonra komuta merkezine dönen sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını belirterek, "Yolda her zaman ki gibi bugün de aynı şekilde başımıza geldi. Trafik magandaları yol kesiyor. Ambulansın üstünlüğü olmasına rağmen yol vermiyorlar. Sıkıştırıp daha sonra arkadaşlarımızı araçtan indirip darp ediyorlar. Şu an sağlık durumları iyi görünüyor. Kesici aletle kesildiği görülüyor. Burnu ve kafası kırılan arkadaşımız var. 4 yaralımız var. Darp yaralısı bulunuyor. 2'si şu an tedavi altında diğerleri ayakta tedavi ediliyor" dedi.

Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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