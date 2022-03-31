DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi

31.03.2022 09:50

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ergani ilçesindeki İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.

Otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde 5 kilogram kubar esrar bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi

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Kaynak: AA

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