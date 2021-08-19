Diyarbakır'da yolcular şehrin çıkış noktalarında ikna edilip aşılanıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategorideki Diyarbakır'da, toplumsal bağışıklığın artırılması için aşılama çalışmalarına hız verildi, şehrin çıkış noktalarına kurulan stantlarda isteyen vatandaşlara aşı yapılıyor.

Aşılama oranının en düşük olduğu illerden Diyarbakır'ı çok yüksek riskli il kategorisinden çıkarmak için Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce sahada görevli sağlık ekiplerinin sayısı artırılırken, özellikle esnaf, işçi ve çeşitli meslek gruplarında çalışan kişilerin aşılanması için çalışma yürütülüyor.

Fedakarlıkla çalışan sağlık personeli, özellikle kalabalığın fazla olduğu AVM'lerde, fabrikalarda, kafelerde ve şehrin çıkış noktalarında kurulan stantlarda isteyen vatandaşlara aşı yapıyor.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ı Şanlıurfa'ya bağlayan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktası ile Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Yenişehir ilçesi emniyet noktalarında kurulan stantlarda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle kentten çıkış yapan araçları durdurarak yolcularla görüşüyor, bilgilendirmenin ardından isteyenleri aşılıyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki aşı standını ziyaret ederek, yolculara aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

"Sağlık ekiplerimiz canla başla çalışıyor"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, aşı sırası gelen her vatandaşa aşısını yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Diyarbakır'ın haritada "kırmızı" renkte olduğunu, bunu "maviye" dönüştürmek için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız sağlık ekiplerimiz, canla başla çalışıyor. Köylere gidiyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Kamu kurumlarını dolaşıyorlar. Belli bir seviyeye geldik. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Pirinçlik jandarma yol kontrol noktasından günde yaklaşık 2 bin araç geçiyor. Burada aşı uygulama noktasını 3 gündür oluşturduk ve yoğun bir rağbet var. Buradan geçen otobüslerimizi durduruyoruz. Aşısını olmayanlar, aşısını olmak isteyenler burada aşı olabiliyorlar. Özel araçlarıyla geçenler, aşı olabiliyorlar. Yoğun bir rağbet var. Ciddi bir aşılama kampanyamız var. İnşallah buradaki noktalarımızla aşıyı daha da artıracağız ve Diyarbakır'ı 'mavi' yapacağız."

"Hedefimiz aşılamada minimum yüzde 70'i yakalamak"

İl Sağlık Müdürü Tekin, aşılama çalışmalarının kentte kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Geçen hafta günlük 40 binli aşı rakamlarını gördüklerini belirten Tekin, şu anda 30 bin bandında aşı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kentte hem mobil ekip hem de sabit ekip sayısını artırdıklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"AVM'lerde olsun, Ulu Cami'de, Sanat Sokağı'nda, Bağlar Dörtyol gibi vatandaşın yoğun uğrak yerlerindeki stant sayımızı artırdık. Alışveriş merkezleri haricinde kapı kapı dolaşmak suretiyle gerek köylerde gerekse şehir merkezlerinde esnaf esnaf dolaşarak aşı sayımızı artırma gayreti içerisinde olduk. Bu kapsamda yüzde 7'lik bir artışla 52,6'yı bugün itibarıyla bulmuş durumdayız. Hedefimiz önümüzdeki 2 gün içerisinde yüzde 55'i geçip önce 'turuncu' kategoriye gelmek. Okullar açılmadan eylül ayı içerisinde de minimum yüzde 70'i yakalayabilecek şekilde planlarımızı yaptık. Hedefimiz yüksek, minimum yüzde 70'i yakalayıp en azından hem il olarak Diyarbakır'ın hak ettiği seviyeye gelmesini sağlamak."

Kent genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarının 1 milyonu geçtiğini anımsatan Tekin, "İkinci dozda yüzde 29'a yakın bir oranımız var. Birinci dozda yüzde 52,6'lık bir oranımız var. Hedefimiz, en kısa süre içerisinde bu aşılama sayılarını ve oranlarını artırıp daha sağlıklı bir geleceğe doğru ulaşmak." ifadesini kullandı.

Tekin, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle Diyarbakır'ı Şanlıurfa'ya ve Elazığ'a bağlayan kentin iki farklı uygulama noktasında aşı standı kurduklarını dile getirdi.

Kurulan stantlarda vatandaşların aşılarını yoğun bir şekilde yaptıklarını aktaran Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Transit geçiş yapan vatandaşlarımızı durdurup özelikle aşının önemini kısa bir şekilde vurguladıktan sonra aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı sabit oluşturduğumuz stantlarda aşı olmaya davet ediyoruz. Şehirlerarası farklı amaçlarla, gezi amacıyla çıkmış olanların ayağına kadar sağlık hizmetini götürüyoruz. Gerçekten bu noktada vatandaşın teveccühü ne kadar yüksek olursa o derece başarılı oluruz. Vatandaşlarımızın sağ olsunlar durdurulan yerlerde gerekli bilgilendirilme yapıldığında teveccühünün olduğunu da gördük. Mevcut uygulamalarımız bundan sonra da devam edecek hem jandarma hem emniyet bölgesinde bu uygulamalarımız devam ettireceğiz."

"Herkesin aşısını yaptırmasını istiyoruz"

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Berivan Gül de uygulama noktasında kurulan stantta 3 gündür görev aldığını, yolcuların aşılarını yaptığını söyledi.

Gül, "Yolcuları ikna etmeye çalışıyoruz. Gelen araçları durduruyoruz. Jandarma ekipleri bu konuda bize yardımcı oluyor. Hep birlikte 'kırmızı' kategoriden çıkıp 'mavi' kategoriye geçmek istiyoruz. Bütün halkımızın da bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yolculardan Aziz Taman ise şu ana kadar aşısını bazı nedenlerle ertelediğini, ilk aşısını kurulan uygulama noktasında yaptırdığını söyledi.

Taman, "Bizi ikna ettiler. Biz de aşımızı yaptırıyoruz. Herkesin aşısını yaptırmasını istiyoruz. Bu uygulamaların her yerde olmasını istiyoruz. Aşı olmaktan korkmayın, korkulacak bir şey yok." dedi.

Şoförlerden Mehmet Tahir Akpirinç de Diyarbakır-Şanlıurfa arasında minibüsüyle yolcu taşıdığını dile getirerek, ilk başlarda aşı olmaktan korktuğunu ancak uygulama noktasında görevlilerin kendisini ikna etmeleri sonucunda aşı olmaya karar verdiğini söyledi.