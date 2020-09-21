Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yüz yüze eğitim kontrollü başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yüz yüze eğitim kontrollü başladı

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da, 2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde başladı.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yüz yüze eğitim kontrollü başladı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, 2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde başladı. Dersi biten öğrenciler, tedbirler nedeniyle okul dışında bekleyen ailelerine sırayla teslim edildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimlerini gerçekleştirmek üzere kapılarını açtı. Diyarbakır'da da çocuklar bu sabah ilk derslerine katılmak üzere aileleriyle birlikte okula geldi. Öğrenciler, okul girişinde görevlilerce ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı. Önlemler kapsamında öğrenciler dışında kimsenin sınıflara girmesine izin verilmedi. 'KİMSENİN SINIFLARA ALINMAMASI GÜZEL BİR UYGULAMA'Sabah saatlerinde çocuklarını Yenişehir İlkokulu'na getiren veliler, ders bitimine kadar okul dışında bekledi. Okulun ilk günü olmasından dolayı tedirgin olduklarını anlatan velilerden Ömer Doğan, "İnşallah pandemi sürecinde okullarda tedbirler alınmıştır. Biz de duruma bakıp ona göre tedbirlerimizi alacağız" dedi.Velilerden Mehmet Ali Erkek ise "Okulun ilk gününde çocuklarımız getirdik. Sınıf mevcutları az. Bizim için önemli olan pandemi döneminde okullarda tedbirlerin alınmasıdır. Okullara öğrenciler dışında kimsenin alınmaması da güzel bir uygulama. Hiç bir veli içeri giremiyor" diye konuştu.DERSİ BİTEN ÖĞRENCİ SIRAYLA AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yenişehir İlkokulu'nda yüz yüze eğitimin verildiği ilk günün ders bitiminde öğrenciler, sosyal mesafe kapsamında bahçeye getirilerek, dışarıda bekleyen ailelerine sırayla teslim edildi.


Diyarbakır, Yenişehir, Sabah, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yüz yüze eğitim kontrollü başladı - Son Dakika

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