Diyarbakır'da "Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" sempozyumu yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı (GENÇAĞ) tarafından, "Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" sempozyumu düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yerli ve milli olanla irtibatı kesilmiş milletlerin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Karaloğlu, kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın önemine işaret ederek, "Yoksa bağımsızlık sadece kağıt üzerinde kalır. Onun için yerli ve milli olan düşünce çok önemlidir." dedi.

Türkiye'nin son dönemde teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Karaloğlu, AR-GE'ye inovasyona, markalaşmaya çok önem verilmesi gerektiğini bildirdi.

Karaloğlu, "Gençlerimizin enerjisiyle iş dünyamızın tecrübesini bir araya getirdiğimizde büyük bir sinerji oluşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da ekonomik bağımsızlığın önemli aşamalarından birinin milli teknolojiye sahip olmak olduğunu belirtti.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan ise salgın nedeniyle 16 aydır büyük çapta program yapmadıklarını aktararak, sempozyumda gençlerle bir araya gelmekten heyecan duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.

Sempozyum ile 18-30 yaş arası Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerin yerli üretim konusunda fikir sahibi olması, mühendislik fakültelerinde okuyan gençlerin, uzay ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.