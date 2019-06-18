Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yüzme müsabakaları tamamlandı
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Diyarbakır'da yüzme müsabakaları tamamlandı

1 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen okullarası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da yüzme müsabakaları tamamlandı, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen okullarası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı.

Mardin Yolu Spor Tesisleri'ndeki yüzme havuzunda gerçekleşen müsabakalar iki gün sürdü. 22 okul ve 67 sporcunun yer aldığı müsabakalar, minik kızlar B, minik kızlar A, minik erkekler B ve minik erkekler A kategorilerine göre gerçekleştirildi. Özel kolejlerin başarılı olduğu müsabakalarda, dereceye giren okullara ve sporculara çeşitli ödüller verildi. Öğrenci velileri ve okul idarecilerinin büyük ilgi gösterdiği müsabakaları Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de takip etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Mardin, Diyarbakır, Spor
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