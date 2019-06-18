Diyarbakır'da yüzme müsabakaları tamamlandı
1 saat önce
Diyarbakır'da düzenlenen okullarası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
'da düzenlenen okullarası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı. Mardin
Yolu Spor Tesisleri'ndeki yüzme havuzunda gerçekleşen müsabakalar iki gün sürdü. 22 okul ve 67 sporcunun yer aldığı müsabakalar, minik kızlar B, minik kızlar A, minik erkekler B ve minik erkekler A kategorilerine göre gerçekleştirildi. Özel kolejlerin başarılı olduğu müsabakalarda, dereceye giren okullara ve sporculara çeşitli ödüller verildi. Öğrenci velileri ve okul idarecilerinin büyük ilgi gösterdiği müsabakaları Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
yetkilileri de takip etti. - DİYARBAKIR
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