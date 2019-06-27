Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır'da yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu

30 dakika önce

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir tarlada yüzleri ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'da yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir tarlada yüzleri ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Eğil İlçesi Kaya köyünde Dicle Nehri yatağı yakınında bulunan çiftçiler, arazinin arasında bir erkek cesedi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzü ve elleri kararmış olan cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırırken, cesedin kime ait olduğu yönünde çalışma başlattı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
Sabah, Eğil, Diyarbakır, 3. Sayfa
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