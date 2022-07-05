Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

05.07.2022 12:41
Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edecek.

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Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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