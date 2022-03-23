Diyarbakır'da zabıta ekiplerince sahte çay ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da zabıta ekiplerince sahte çay ele geçirildi

23.03.2022 16:36

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihbar üzerine yaptığı çalışmada, piyasada satışa hazır halde hazırlanan paketlerde çay yerine talaş tespit etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihbar üzerine yaptığı çalışmada, piyasada satışa hazır halde hazırlanan paketlerde çay yerine talaş tespit etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alo 153 hattına gelen ihbarı değerlendiren Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çay kutularının içerisine talaş doldurup satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bağlar ilçesinde seyyar olarak çay satılan tezgahtaki ürünleri inceleyen ekipler, paket içerisinde bir miktar çay, gramajı arttırmak için su bardağı ve geri kalanında da çaya benzer toz tespit etti.

Paketleri imha eden zabıta ekipleri, satıcı hakkında cezai işlem uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, 7 pakette sahtecilik tespit ettiklerini belirtti.

Paketlerin üst kısımlarına iri çay taneleri bırakıldığını belirlediklerini ifade eden Ari, şunları kaydetti:

"Kutunun altına doğru toza rastladık. Şehrin birçok noktasında bu çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da ricamız konuyla ilgili tespitleri halinde belediyemizin Alo 153 hattı üzerinden zabıta ekiplerimize bilgi vermeleri. Bu, seyyar satıcıların kavşaklarda satmış olduğu çaylardır. Herhangi bir iş yerinde satışına rastlamadık. Üzerine sadece bir etiket yapıştırarak orijinale benzetilmiş vaziyete getirmişler. Şahısla yaptığımız görüşmede Diyarbakır'da ikamet ettiğini, şebeke halinde kişiler tarafından bu işin yapıldığını, şehrin birçok noktasında satış yapıldığını beyan etti."

Halkın sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı da denetimlerini sürdürüyor.

Başta ayçiçek yağı, pirinç, mercimek, şeker ve un olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler, toptan gıda ürünü satan iş yerleri ve depoları da kontrol ediyor.

Gıda ürünlerinin irsaliye ve faturalarını kontrol eden ekipler, tespit edilen aksaklıklarla ilgili tespit tutanağı yazarak, iş yeri sahiplerine stokçuluk yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Diyarbakır'da zabıta ekiplerince sahte çay ele geçirildi
Diyarbakır'da zabıta ekiplerince sahte çay ele geçirildi
Diyarbakır'da zabıta ekiplerince sahte çay ele geçirildi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da zabıta ekiplerince sahte çay ele geçirildi - Son Dakika


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