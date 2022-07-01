Büyükşehir Belediyesi, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı , Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ yolu üzerinde öğrenci ve personel taşıyan servis araçlarını denetledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Zabıtadan servis araçlarına denetim - Son Dakika

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