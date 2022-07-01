Zabıtadan servis araçlarına denetim - Son Dakika
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Zabıtadan servis araçlarına denetim

01.07.2022 13:40
Zabıtadan servis araçlarına denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet yürüten servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet yürüten servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ yolu üzerinde öğrenci ve personel taşıyan servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde, fazla ücret, çalışma ruhsatı, fazla koltuk, dur levhası, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri "Personel Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Yetki belgesi olmadan faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 20 araç İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafikten men edildi. 19 araca ise "Personel Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. - DİYARBAKIR

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Zabıtadan denetim Zabıtadan denetim Ordu'da araç sürücülerine yönelik denetimler sürüyor Ordu'da araç sürücülerine yönelik denetimler sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıtadan servis araçlarına denetim - Son Dakika

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