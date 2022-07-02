Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı

02.07.2022 17:08
Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Türkmenhacı Mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerin bir süre sonra rahatsızlanması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, 4 işçi Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedbir amacıyla müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 'Bölgesel Düzeyde Kadın Kooperatifi Çalıştayı' düzenlendi Diyarbakır'da 'Bölgesel Düzeyde Kadın Kooperatifi Çalıştayı' düzenlendi DTSO'da 15 ilden 40 kadın kooperatifi bir araya geldi DTSO'da 15 ilden 40 kadın kooperatifi bir araya geldi
Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:14:35. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement