112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış - Son Dakika
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112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış

01.08.2022 12:13

DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı.

DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Polisleri görünce kaçan R.B., yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan R.B.'nin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.

Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış - Son Dakika
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