İlk kez oy kullanacak genç seçmenle anket yapıldı! İlk sırada ne AK Parti ne de CHP var

Kendisini mehdi ilan etti, üstelik müritleri bile var! Paylaştıkları videolar skandal

Meclis'teki oturuma AK Parti ve MHP'nin yanı sıra bir muhalefet partisi de katılmadı

Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.

Aleviler Ankara'da Saldırıları Protesto Etti: 'Hükümeti Bir Kez Daha Uyarıyoruz; Cemevlerini Tanımayan Yaklaşımlarınız Bu Saldırılara Zemin...

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.