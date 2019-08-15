Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada; 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]


DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada; 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Bingöl yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 21 AZ 322 plakalı otomobil, Çaytepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 12 AAD 687 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Boz'un (49) kullandığı 35 AD 412 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Boz ve oğlu Bayram Boz (14) ile Sıddık Labac yaşamını yitirdi. Aynı araçta aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste 7 yaralı, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Diyarbakır
Diyarbakır, Kocaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı
Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]